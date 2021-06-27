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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 17:00
Amethyst написав:
А шо таки шото есть путнее, ну типа более 11%... лучче 15%?
Зимой 11% было, с тех времён ничего. Разве что курсы обмена по валюте, но проценты по валютным депозитам там на уровне чуть выше средних.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 10 чер, 2021 17:07
Amethyst написав:
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
На сэп там вообще нет лимитов, хоть 5 млн отправляйте, ничего не надо поднимать через горячку
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mikos
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Додано: Чет 10 чер, 2021 18:08
Amethyst написав:
Никада там СЭПа и не было.
И вааще, юзайте Нэо, там и р2р и СЭП работают и лимиты на СЭП лучше
В веб-иконе работает и сэп и п2п.
Остальные поделки не юзаю
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mustbe
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Додано: Пон 14 чер, 2021 17:39
Щось СоСо по 2 рази присилає СМС про зарахування грошенят на Вану.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:08
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Еще пару слов о работе коня в СЭП НБУ в режиме 23/7. Как известно банчок в мае уже разочек "прокинул" с СЭПом своих клиентов на длинных "майский". Но закончить месяц-май банк тоже решил на минорной ноте - по СЭПу отправленному вчера в 18-11 сообщение в вайбер о проведении платежа пришло лишь сегодня в 9-18. Благо и сумма была не критичная (просто зашли деньги которые когда-то должны были быть но могли зайти и через 3 дня), и пополнял я просто пенсионку в скунсе "аби було". Но для себя я сделал окончательный вывод - надеяться на то что Конь проведет СЭП в режиме 23/7 нельзя - в самых нужных ситуациях (длинные выходные, вечер последнего дня месяца да наверное и пятницы) можно остаться без денег до начала следующего рабочего дня. ;(
А П2П закомісував
...уже не лудшенко...мабуть.
После ввода комиссии за р2р, обещали сделать бесплатный перевод в Нео, не сделали?
выходной, СЕП может повиснуть до вторника, как перекинуть деньги?
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Andi_30
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:35
Andi_30 написав:
После ввода комиссии за р2р, обещали сделать бесплатный перевод в Нео, не сделали? выходной, СЕП может повиснуть до вторника, как перекинуть деньги?
Без комиссии никак, только наличку снять.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:04
lloydbanksua написав: Andi_30 написав:
После ввода комиссии за р2р, обещали сделать бесплатный перевод в Нео, не сделали? выходной, СЕП может повиснуть до вторника, как перекинуть деньги?
Без комиссии никак, только наличку снять.
І по стежині.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:04
Квесторе_поверніться она разве не на пополнение только?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:14
Тоже решит проверить работу СЭП - перевод не ушел.
Обновление:
удивительно что в Вайбере сообщения нет, а в Моно деньги всё же зашли через 20 минут.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 27 чер, 2021 21:30
Квесторе_поверніться написав: lloydbanksua написав: Andi_30 написав:
После ввода комиссии за р2р, обещали сделать бесплатный перевод в Нео, не сделали? выходной, СЕП может повиснуть до вторника, как перекинуть деньги?
Без комиссии никак, только наличку снять.
І по стежині.
только пополнение, или чего-то не знаю?
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Andi_30
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