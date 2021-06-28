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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:33

Re: Конкорд

  Andi_30 написав:только пополнение, или чего-то не знаю?

Нал з Вани в СоСо з комісією знімається в банкоматі....через Дебетну банкомат юзається і на стежину Ахметбая через Зеленого.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37618
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
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  #<1 ... 988989990991
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