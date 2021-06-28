Нал з Вани в СоСо з комісією знімається в банкоматі....через Дебетну банкомат юзається і на стежину Ахметбая через Зеленого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:33
Re: Конкорд
Додано: Пон 28 чер, 2021 20:06
Если кто еще юзает iCon25.
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28
Re: Конкорд
А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
Додано: Вів 29 чер, 2021 03:43
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