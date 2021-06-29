RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:33

Re: Конкорд

  Andi_30 написав:только пополнение, или чего-то не знаю?

Нал з Вани в СоСо з комісією знімається в банкоматі....через Дебетну банкомат юзається і на стежину Ахметбая через Зеленого.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37631
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:06

Если кто еще юзает iCon25.
Сообщаем, что 30 июня 2021 года в приложении icON25 будет отключена возможность совершать Р2Р-переводы в другие банки, в том числе и заграничные. Функция Р2Р-переводов на карты украинских банков представлена в новом приложении NEOBANK для всех.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28

Re: Конкорд

А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 620 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 03:43

  vitaliy_berdinskikh написав:А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?

Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!) :mrgreen: И рефералку добавили.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:34

  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?

Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!) :mrgreen: И рефералку добавили.

Це Ви про додаток Neo?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 10.12.07
Подякував: 160 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:40

  kreuz написав:
  lloydbanksua написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?

Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!) :mrgreen: И рефералку добавили.

Це Ви про додаток Neo?

Да.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57

Скиньте рефералку
vovareuckij
 
Повідомлень: 199
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:00

vovareuckij
https://ref.neobank.one/Cq2kQqZjyDtzUFBdA
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:02

Re: Конкорд

Единственное не упоминается получит ли сам друг 50 грн за то, что воспользовался ссылкой друга. :D Расскажите потом.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 08.03.18
Подякував: 412 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:28

я думал, как и везде каждому по 50 грн начисляют или тут как-то иначе?
vovareuckij
 
Повідомлень: 199
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 988989990991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: octopus, Vorlon, vovareuckij і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.