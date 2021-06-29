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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:33
Andi_30 написав:
только пополнение, или чего-то не знаю?
Нал з Вани в СоСо з комісією знімається в банкоматі....через Дебетну банкомат юзається і на стежину Ахметбая через Зеленого.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:06
Если кто еще юзает iCon25.
Сообщаем, что 30 июня 2021 года в приложении icON25 будет отключена возможность совершать Р2Р-переводы в другие банки, в том числе и заграничные. Функция Р2Р-переводов на карты украинских банков представлена в новом приложении NEOBANK для всех.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 21:28
А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 29 чер, 2021 03:43
vitaliy_berdinskikh написав:
А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!)
И рефералку добавили.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:34
lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!)
И рефералку добавили.
Це Ви про додаток Neo?
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kreuz
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:40
kreuz написав: lloydbanksua написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А когда будет доступно просмотр и и открытие депозитов?
Сегодня обновилось приложении и, наконец-то, открытие и просмотр депозит сделали!)
И рефералку добавили.
Це Ви про додаток Neo?
Да.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57
Скиньте рефералку
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vovareuckij
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:00
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:02
Единственное не упоминается получит ли сам друг 50 грн за то, что воспользовался ссылкой друга.
Расскажите потом.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:28
я думал, как и везде каждому по 50 грн начисляют или тут как-то иначе?
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vovareuckij
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