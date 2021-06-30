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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:09
Re: Конкорд
Скажите, а проценты по депозитам Конкорд сегодня выплатил?
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12
vovareuckij вот как раз и проверим, но маловероятно, что они как-то по-другому сделали.
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12
Gost2013 мне нет
Update. По поводу выплаты %% горячка так внятного ответа и не сказала, только, что завтра начислят. Тревожный звонок или так все плохо с необанком?
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