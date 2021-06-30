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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:09

Re: Конкорд

Скажите, а проценты по депозитам Конкорд сегодня выплатил?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12

vovareuckij вот как раз и проверим, но маловероятно, что они как-то по-другому сделали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12

Gost2013 мне нет
Update. По поводу выплаты %% горячка так внятного ответа и не сказала, только, что завтра начислят. Тревожный звонок или так все плохо с необанком?
lloydbanksua
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Повідомлень: 750
З нами з: 22.04.20
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:31

  lloydbanksua написав:Gost2013 мне нет
Update. По поводу выплаты %% горячка так внятного ответа и не сказала, только, что завтра начислят. Тревожный звонок или так все плохо с необанком?

Мне ответили примерно так же.
Тревожный ли? Не знаю.
Думаю, просто какой той фэйл.
Gost2013
 
Повідомлень: 202
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:33

Re: Конкорд

lloydbanksua
Кстати, странно, что кроме нас никого из форумчан это не волнует (или не коснулось).
Gost2013
 
Повідомлень: 202
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:38

Re: Конкорд

А чего волноваться-то? У меня даже мыслей не возникло чтобы звонить по этому поводу на горячку. Периодически тут зачисляют проценты после полуночи (как к примеру сегодня по остаткам на текущим счетам, которые должны были быть зачислены согласно договора вчера). Думаю завтра утром по депо тоже все будет. До тех пор - ИМХО волноваться не стоит.
ЗЫ. Аналогичная картина по Скунсу и тоже неоднократно. И тоже берем поп-корн и наблюдаем...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:46

  Gost2013 написав:lloydbanksua
Кстати, странно, что кроме нас никого из форумчан это не волнует (или не коснулось).

Мне ответили, что "сегодня-завтра" и что "технический сбой".
В общем. ответ ни о чем :?
Annet_
 
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