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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:09
Re: Конкорд
Скажите, а проценты по депозитам Конкорд сегодня выплатил?
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12
vovareuckij вот как раз и проверим, но маловероятно, что они как-то по-другому сделали.
Додано: Сер 30 чер, 2021 19:12
Gost2013 мне нет
Update. По поводу выплаты %% горячка так внятного ответа и не сказала, только, что завтра начислят. Тревожный звонок или так все плохо с необанком?
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:31
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:33
Re: Конкорд
lloydbanksua
Кстати, странно, что кроме нас никого из форумчан это не волнует (или не коснулось).
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:38
Re: Конкорд
А чего волноваться-то? У меня даже мыслей не возникло чтобы звонить по этому поводу на горячку. Периодически тут зачисляют проценты после полуночи (как к примеру сегодня по остаткам на текущим счетам, которые должны были быть зачислены согласно договора вчера). Думаю завтра утром по депо тоже все будет. До тех пор - ИМХО волноваться не стоит.
ЗЫ. Аналогичная картина по Скунсу и тоже неоднократно. И тоже берем поп-корн и наблюдаем...
Додано: Сер 30 чер, 2021 21:46
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