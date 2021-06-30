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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:19
Выплатили уже.
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Vorlon
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Додано: Чет 01 лип, 2021 09:03
Vorlon написав:
Выплатили уже.
Хорошо, если правильно посчитали.
И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.
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wig
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:03
wig написав:
И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.
Не могут конечно что-то не доначислить. Но это явно не в любом случае.
Ну и тем более точно не тю-тю.
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Aps
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Додано: Чет 01 лип, 2021 12:48
Aps написав: wig написав:
И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.
Не могут конечно что-то не доначислить. Но это явно не в любом случае.
Ну и тем более точно не тю-тю.
Точно тю-тю.
Деньги должны были прийти вчера. И, со следующего дня на них уже бы начислялись проценты. Но, пришли сегодня, проценты пойдут только с пятницы.
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wig
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:10
Ну не знаю - у меня выплаченные конем %% как правило чуть больше чем должно быть по моим расчетам. Может конечно я не умею считать но по другим банкам такого нет. Так что по поводу %% считать что конь гoвнит Имхо не стоит
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:15
Из веб-иконы выпилили тащилку.
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