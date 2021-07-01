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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:19

Выплатили уже.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:03

  Vorlon написав:Выплатили уже.

Хорошо, если правильно посчитали.
И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:03

  wig написав:И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.


Не могут конечно что-то не доначислить. Но это явно не в любом случае.
Ну и тем более точно не тю-тю.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:48

  Aps написав:
  wig написав:И, в любом случае, проценты за 1 день тю-тю.


Не могут конечно что-то не доначислить. Но это явно не в любом случае.
Ну и тем более точно не тю-тю.

Точно тю-тю.
Деньги должны были прийти вчера. И, со следующего дня на них уже бы начислялись проценты. Но, пришли сегодня, проценты пойдут только с пятницы.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:10

Ну не знаю - у меня выплаченные конем %% как правило чуть больше чем должно быть по моим расчетам. Может конечно я не умею считать но по другим банкам такого нет. Так что по поводу %% считать что конь гoвнит Имхо не стоит
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:15

Из веб-иконы выпилили тащилку.
Пичалька
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:25

Re: Конкорд

Проценты выплачены в полном объёме. Так что отбой "воздушной" тревоги. :D
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:08

  Gost2013 написав:Скажите, а проценты по депозитам Конкорд сегодня выплатил?

Выплатил. Утром.
Ну, как утром... У меня утро начинается в полдень.
И проценты на виртуалку падают.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:27

  Gln_Vlrn написав:Проценты выплачены в полном объёме. Так что отбой "воздушной" тревоги. :D

Но, на день позже.
На выплаченную сумму потерян процентныый доход за один день.
wig
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