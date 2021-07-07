Вот-вот. Гроши проведены вчерашним днем, но доступны стали седня, делоффто
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57
Вот-вот. Гроши проведены вчерашним днем, но доступны стали седня, делоффто
Додано: Чет 08 лип, 2021 18:03
Сегодня случайно обнаружил, что баланс кешбека значительно увеличился (картой не пользуюсь), потом вспомнил, что кидал сюда ссылку на рефералку. Так что осталось узнать у другой стороны на счёт 50 грн.
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