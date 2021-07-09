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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57
Квесторе_поверніться написав: wig написав: Gln_Vlrn написав:
Проценты выплачены в полном объёме. Так что отбой "воздушной" тревоги.
Но, на день позже.
На выплаченную сумму потерян процентныый доход за один день.
В виписці пишуть шо проценти виплачені вчора.
Вот-вот. Гроши проведены вчерашним днем, но доступны стали седня, делоффто
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:57
Ребята, уже видели покращення?
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
Р2р в нео 1%
С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5%
Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...
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Hemi
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:06
Hemi написав:
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
А поповнення Вани?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:07
Не подскажете, если в выходной кинуть на виртуалку Конкорда, а потом перекинуть на дебетку - овердрафт вжарит?
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Adast
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:09
Квесторе_поверніться написав: Hemi написав:
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
А поповнення Вани?
Ваня ещё держится на вход
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Hemi
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:10
Adast написав:
Не подскажете, если в выходной кинуть на виртуалку Конкорда, а потом перекинуть на дебетку - овердрафт вжарит?
Здесь овера никогда небыло. Это не алла
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Hemi
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:13
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:14
Hemi написав:
Ребята, уже видели покращення?
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
Р2р в нео 1%
С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5%
Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...
Какие-то очень печальные новости...Что, депозитчики им уже не интересны?
Hemi написав:
Здесь овера никогда небыло. Это не алла
Спасибо!
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Adast
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