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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 991992993994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:57

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Gln_Vlrn написав:Проценты выплачены в полном объёме. Так что отбой "воздушной" тревоги. :D

Но, на день позже.
На выплаченную сумму потерян процентныый доход за один день.

В виписці пишуть шо проценти виплачені вчора.

Вот-вот. Гроши проведены вчерашним днем, но доступны стали седня, делоффто :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:03

  MASolomko написав:Единственное не упоминается получит ли сам друг 50 грн за то, что воспользовался ссылкой друга. :D Расскажите потом.

Сегодня случайно обнаружил, что баланс кешбека значительно увеличился (картой не пользуюсь), потом вспомнил, что кидал сюда ссылку на рефералку. Так что осталось узнать у другой стороны на счёт 50 грн. :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:57

Ребята, уже видели покращення?
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
Р2р в нео 1%
С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5%
Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:06

Re: Конкорд

  Hemi написав:С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%

А поповнення Вани?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:07

Не подскажете, если в выходной кинуть на виртуалку Конкорда, а потом перекинуть на дебетку - овердрафт вжарит?
Adast
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Hemi написав:С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%

А поповнення Вани?

Ваня ещё держится на вход
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:10

  Adast написав:Не подскажете, если в выходной кинуть на виртуалку Конкорда, а потом перекинуть на дебетку - овердрафт вжарит?

Здесь овера никогда небыло. Это не алла
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:13

Тут з 16.08
https://concord.ua/product/vsi-tarifi
багато тарифів ше немає.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:14

  Hemi написав:Ребята, уже видели покращення?
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
Р2р в нео 1%
С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5%
Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...

Какие-то очень печальные новости...Что, депозитчики им уже не интересны?

  Hemi написав:Здесь овера никогда небыло. Это не алла

Спасибо!
Adast
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  #<1 ... 991992993994
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