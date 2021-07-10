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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:43

  Квесторе_поверніться написав:Тут з 16.08
https://concord.ua/product/vsi-tarifi
багато тарифів ше немає.

На главной, в новостях ((
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:24

Re: Конкорд

Hemi, надо было сразу давать ссылку.

Увага! Зміни в тарифах!
Згідно з рішенням ТК від 08 липня 2021 р. внесені наступні зміни:
  • з 09 серпня 2021 р.:
    • за тарифними пакетами «Зарплатна Конкорд», «Дебетова Конкорд», «Дохідна Конкорд», «Віртуальна» збільшено розмір комісії за зарахування на рахунок коштів через термінали самообслуговування мережі АТ «АКБ «Приватбанк», «EasyPay» та ФК «Система» із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД» -- 0,5 %
    • за Тарифами на здійснення операцій через систему дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" щодо збільшення розміру комісії за переказ за допомогою сервісу р2р між картками інших українських банків в національній валюті в мобільному додатку «NEOBANK для всіх» -- 1 % (мінімум 1 грн)
    з 16 серпня 2021 р.:
    • переказ коштів з поточного рахунка/рахунка з використанням платіжної картки на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національній валюті в СДБО «icON25» та у мобільного додатку «NEOBANK для всіх» за рахунок власних коштів -- 0,5 %
concord.ua
Востаннє редагувалось MASolomko в Суб 10 лип, 2021 21:29, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:26

  Hemi написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут з 16.08
https://concord.ua/product/vsi-tarifi
багато тарифів ше немає.

На главной, в новостях ((

Только, если зайти в тарифы, почему-то изменения указываются по Зарплатной, Пенсионной, Партнерской. Недоработка или СЕП останется бесплатным для остальных тарифов (One, Виртуальной в частности)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:39

Re: Конкорд

Hemi написав:Ребята, уже видели покращення?
С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5%
Р2р в нео 1%
С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5%
Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...
Р2р 1% будет между чужими картами
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:47

Re: Конкорд

:) А у кого ещё остался бесплатный безлимитный сэп, желательно чтобы и за теховер не наказывали?
Альфа (теховер наказуем?), Форвард (часто глючит в последнее время и теховер наказуем), Укрсиб (в приложении писали про лимиты на сэп раз/день/месяц, поднимаются ли они через горячку?)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:24

как теперь выводить без комиса?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 23:00

  zoawlhxc написав:как теперь выводить без комиса?

Не выводить из Приватбанк на конкорд
sens
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