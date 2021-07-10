Увага! Зміни в тарифах! Згідно з рішенням ТК від 08 липня 2021 р. внесені наступні зміни:
з 09 серпня 2021 р.:
за тарифними пакетами «Зарплатна Конкорд», «Дебетова Конкорд», «Дохідна Конкорд», «Віртуальна» збільшено розмір комісії за зарахування на рахунок коштів через термінали самообслуговування мережі АТ «АКБ «Приватбанк», «EasyPay» та ФК «Система» із застосуванням сервісу поповнення карток АТ «АКБ «КОНКОРД» -- 0,5 %
за Тарифами на здійснення операцій через систему дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" щодо збільшення розміру комісії за переказ за допомогою сервісу р2р між картками інших українських банків в національній валюті в мобільному додатку «NEOBANK для всіх» -- 1 % (мінімум 1 грн)
з 16 серпня 2021 р.:
переказ коштів з поточного рахунка/рахунка з використанням платіжної картки на рахунки в інших банках за реквізитами IBAN в національній валюті в СДБО «icON25» та у мобільного додатку «NEOBANK для всіх» за рахунок власних коштів -- 0,5 %
Hemi написав:Ребята, уже видели покращення? С 09.08.21 пополнение дебетовой, виртуальной и доходной через все терминалы 0.5% Р2р в нео 1% С 16.08.21 СЭП через Нео и Икону 0,5% Банк похоже решил разогнать всех физиков. Хороший был банк...
А у кого ещё остался бесплатный безлимитный сэп, желательно чтобы и за теховер не наказывали? Альфа (теховер наказуем?), Форвард (часто глючит в последнее время и теховер наказуем), Укрсиб (в приложении писали про лимиты на сэп раз/день/месяц, поднимаются ли они через горячку?)