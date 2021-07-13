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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лип, 2021 20:07
SergR написав:
Я правильно понимаю, что "потянуть" P2P с виртуальной без комиссии никак?
потянуть - никак
Похоже, что соседка (Лена) чуток обкакалась со своим нео, не вписалась в бюджет.
Чтоб закрыть дыру - решили просто обложить данью то, что ещё не обложено.
Решение - очевидно, не так ли ? )
Нет, так это не работает.
Если кислорода мало - дышать ещё можно, можно бороться и держаться на плаву.
Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут
Востаннє редагувалось mustbe
в Вів 13 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:09
mustbe написав:
Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут
Вот и я задумался о "бегстве"....
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SergR
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:15
SergR написав:
mustbe написав:
Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут
Вот и я задумался о "бегстве"....
а я недавно столбик пополнил с ежемесячной выплатой на приличную сумму. Думал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать
теперь либо банкомат либо на виртуалку под 5%
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la9
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:39
la9 написав:
теперь либо банкомат
Есть еще старая карта "доходная" (правда дохода от нее 0 целых хрен десятых) - так по ней бесплатное снятие, но 30 тыс/месяц. Этот лимит можно поднять? В приложении NEO "лимиты" не активны.
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SergR
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:45
la9 написав:
ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать
давайте на коко-пенсійну ))
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greenozon
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Додано: Вів 13 лип, 2021 20:52
greenozon написав: la9 написав:
ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать
давайте на коко-пенсійну ))
а как "давайте" после 16.08?
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la9
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Додано: Вів 13 лип, 2021 21:59
la9 написав:
а как "давайте" после 16.08?
После 16.08 не так много и останется.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 22:22
la9 написав: greenozon написав: la9 написав:
ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать
давайте на коко-пенсійну ))
а как "давайте" после 16.08?
Сова не тактик, а стратег (старий анекдот)
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klug
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Додано: Вів 13 лип, 2021 22:32
Сегодня звонили, спрашивали, буду ли оставлять депозит. Дело привычное, да, но депозит-то минимальный, да и закончился неделю назад!
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