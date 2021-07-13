RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:07

  SergR написав:Я правильно понимаю, что "потянуть" P2P с виртуальной без комиссии никак?

потянуть - никак

Похоже, что соседка (Лена) чуток обкакалась со своим нео, не вписалась в бюджет.
Чтоб закрыть дыру - решили просто обложить данью то, что ещё не обложено.
Решение - очевидно, не так ли ? )

Нет, так это не работает.
Если кислорода мало - дышать ещё можно, можно бороться и держаться на плаву.
Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 13 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:09

Re: Конкорд

  mustbe написав:Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут

Вот и я задумался о "бегстве"....
SergR
 
Повідомлень: 185
З нами з: 03.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:15

  SergR написав:
  mustbe написав:Если кислорода нет совсем - такой корабль нафиг не нужен, все бегут

Вот и я задумался о "бегстве"....
а я недавно столбик пополнил с ежемесячной выплатой на приличную сумму. Думал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать :mrgreen: :mrgreen:
теперь либо банкомат либо на виртуалку под 5%
la9
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 02.07.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:39

Re: Конкорд

  la9 написав:теперь либо банкомат

Есть еще старая карта "доходная" (правда дохода от нее 0 целых хрен десятых) - так по ней бесплатное снятие, но 30 тыс/месяц. Этот лимит можно поднять? В приложении NEO "лимиты" не активны.
SergR
 
Повідомлень: 185
З нами з: 03.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:45

Re: Конкорд

  la9 написав:ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать :mrgreen:


давайте на коко-пенсійну ))
greenozon
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:52

  greenozon написав:
  la9 написав:ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать :mrgreen:


давайте на коко-пенсійну ))
а как "давайте" после 16.08?
la9
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 02.07.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:59

  la9 написав:а как "давайте" после 16.08?


После 16.08 не так много и останется.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4816
З нами з: 06.01.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:22

  la9 написав:
  greenozon написав:
  la9 написав:ал, %% проценты буду сепить на какую-нибудь карту-депозитку, капитализировать, так сказать :mrgreen:


давайте на коко-пенсійну ))
а как "давайте" после 16.08?

Сова не тактик, а стратег (старий анекдот)
klug
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:32

Re: Конкорд

Сегодня звонили, спрашивали, буду ли оставлять депозит. Дело привычное, да, но депозит-то минимальный, да и закончился неделю назад!
alter
 
Повідомлень: 642
З нами з: 14.05.08
Подякував: 311 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 999100010011002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.