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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 06:31
Работа Нео с депозитами всё ещё оставляет желать лудшега.
Просмотр и создание новых слава богу допилили. Но! Закончился депозит: в списке депозитов он уже пропал, деньги на карту ещё не пришли. Можно ж было показать депозит в списке депозитов как завершенный ну или перекинуть деньги на карту сразу же, а не ждать визирование и бумажки с печатью ответственного работника который придёт в офис к 10 утра.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Необходимостью бегать по банкоматам с торбами денег ?
По всей видимости как-то так.
Не хочу подсказывать, но если они ввели заградительную комиссию на копеечный СЭП, то с тем же успехом введут и на банкоматы.
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wig
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:31
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
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tmp01
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:36
tmp01 написав:
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
Пумб. Могу дать рефералку
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