RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 06:31

Re: Конкорд

Работа Нео с депозитами всё ещё оставляет желать лудшега.

Просмотр и создание новых слава богу допилили. Но! Закончился депозит: в списке депозитов он уже пропал, деньги на карту ещё не пришли. Можно ж было показать депозит в списке депозитов как завершенный ну или перекинуть деньги на карту сразу же, а не ждать визирование и бумажки с печатью ответственного работника который придёт в офис к 10 утра.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4742
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 624 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Необходимостью бегать по банкоматам с торбами денег ?
По всей видимости как-то так.

Не хочу подсказывать, но если они ввели заградительную комиссию на копеечный СЭП, то с тем же успехом введут и на банкоматы.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4818
З нами з: 06.01.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:31

Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
tmp01
 
Повідомлень: 899
З нами з: 14.03.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:36

  tmp01 написав:Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.

Пумб. Могу дать рефералку
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14930
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8094 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:53

  Вкладчик1234 написав: Пумб. Могу дать рефералку

В пумбе сеп платный. А банк, как вариант.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 769
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:01

  Вкладчик1234 написав:
  tmp01 написав:Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.

Пумб. Могу дать рефералку

Спасибо, скиньте в личку.
Это «всеКАРТА»? Но смотрю - с нее СЭП 0.5%... или есть варианты?
И как пополнять из Привата без комиссии?
tmp01
 
Повідомлень: 899
З нами з: 14.03.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:07

  tmp01 написав:Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.

Смотря что у Вас есть. Однозначно Альфа Пакетная White (СЭП + снятие + бесплатный р2р чужой тянучкой), ПУМБ дебетка для тропинки с Привата (бесплатный р2р на отправку + снятие), Форвард дебетка (бесплатный СЭП + р2р + снятие), а также Моно для транзита (р2р, СЭП) и пополнения в iBox.
  tmp01 написав:И как пополнять из Привата без комиссии?

Платежи - в поиске пишете ПУМБ - появится ПУМБ (Погашение кредитов/Пополнение карт).
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
16
8
13
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:40

Заработал веб Нео
https://my.neobank.one/
Икона похоже скоро на выход
Hemi
 
Повідомлень: 107
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, sens, wolt450 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19693)
16.07.2021 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.