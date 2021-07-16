Работа Нео с депозитами всё ещё оставляет желать лудшега.
Просмотр и создание новых слава богу допилили. Но! Закончился депозит: в списке депозитов он уже пропал, деньги на карту ещё не пришли. Можно ж было показать депозит в списке депозитов как завершенный ну или перекинуть деньги на карту сразу же, а не ждать визирование и бумажки с печатью ответственного работника который придёт в офис к 10 утра.
tmp01 написав:Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз. Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах. В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
Смотря что у Вас есть. Однозначно Альфа Пакетная White (СЭП + снятие + бесплатный р2р чужой тянучкой), ПУМБ дебетка для тропинки с Привата (бесплатный р2р на отправку + снятие), Форвард дебетка (бесплатный СЭП + р2р + снятие), а также Моно для транзита (р2р, СЭП) и пополнения в iBox.
tmp01 написав:И как пополнять из Привата без комиссии?