Конкорд
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 06:31
Работа Нео с депозитами всё ещё оставляет желать лудшега.
Просмотр и создание новых слава богу допилили. Но! Закончился депозит: в списке депозитов он уже пропал, деньги на карту ещё не пришли. Можно ж было показать депозит в списке депозитов как завершенный ну или перекинуть деньги на карту сразу же, а не ждать визирование и бумажки с печатью ответственного работника который придёт в офис к 10 утра.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 4744
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 624 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Чет 15 лип, 2021 21:27
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Необходимостью бегать по банкоматам с торбами денег ?
По всей видимости как-то так.
Не хочу подсказывать, но если они ввели заградительную комиссию на копеечный СЭП, то с тем же успехом введут и на банкоматы.
wig
Повідомлень: 4818
З нами з: 06.01.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 314 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:31
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах. В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
tmp01
Повідомлень: 899
З нами з: 14.03.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 178 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:36
tmp01 написав:
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
Пумб. Могу дать рефералку
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14930
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8094 раз.
Подякували: 3913 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:53
Вкладчик1234 написав:
Пумб. Могу дать рефералку
В пумбе сеп платный. А банк, как вариант.
lloydbanksua
Повідомлень: 769
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:01
Вкладчик1234 написав: tmp01 написав:
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
Пумб. Могу дать рефералку
Спасибо, скиньте в личку.
Это «всеКАРТА»? Но смотрю - с нее СЭП 0.5%... или есть варианты?
И как пополнять из Привата без комиссии?
tmp01
Повідомлень: 899
З нами з: 14.03.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 178 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:07
tmp01 написав:
Кто куда уходит, посоветуйте замену Коню, плиз.
Бесплатные (или условно-бесплатные) СЭП и снятие в банкоматах.
В идеале еще и схема пополнения из Привата, как было тут с тропинкой.
Смотря что у Вас есть. Однозначно Альфа Пакетная White (СЭП + снятие + бесплатный р2р чужой тянучкой), ПУМБ дебетка для тропинки с Привата (бесплатный р2р на отправку + снятие), Форвард дебетка (бесплатный СЭП + р2р + снятие), а также Моно для транзита (р2р, СЭП) и пополнения в iBox.
tmp01 написав:
И как пополнять из Привата без комиссии?
Платежи - в поиске пишете ПУМБ - появится ПУМБ (Погашение кредитов/Пополнение карт).
Striker
Повідомлень: 2105
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2363 раз.
Профіль
16
8
13
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:40
Заработал веб Нео
https://my.neobank.one/
Икона похоже скоро на выход
Hemi
Повідомлень: 107
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:23
Hemi написав:
Икона похоже скоро на выход
Из-за изменений тарифов в августе многие клиенты тоже на выход пойдут
Но за веб-версию +
Сейчас многие развивают только мобильное приложение.
MASolomko
Повідомлень: 3499
З нами з: 08.03.18
Подякував: 422 раз.
Подякували: 621 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:29
Аж даже жалко кидать, красиво сделали.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 4744
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 624 раз.
Попередження: 1
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему