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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 14:32
Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить
Востаннє редагувалось Hemi
в Сер 21 лип, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:32
wig написав:
Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?
До 10000 казусів непроаедення платьожика не спостерігав.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:33
Квесторе_поверніться написав: wig написав:
Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?
До 10000 казусів непроаедення платьожика не спостерігав.
Тогда я наверно первый, правда сэп был в воскресенье
Востаннє редагувалось Hemi
в Сер 21 лип, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:33
Hemi написав:
Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить
І вимагати жирний соррі бонус.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:59
wig написав:
Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?
У мну было 14к
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:36
Корр.счет у банки пустой?
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Додано: Сер 21 лип, 2021 20:10
Hemi написав:
Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить
Аллилуйя братья и сёстры. После трех дней нервотрепки и кляузы на минфине они разродились уже ближе к ночи.
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Hemi
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:17
Hemi написав:
Аллилуйя братья и сёстры. После трех дней нервотрепки и кляузы на минфине они разродились уже ближе к ночи.
Ну, это по закону. Зачислять обязаны день в день, а на отправку у банка есть три рабочих дня. Другое дело, что звоночек очень тревожный. Как бы в веткой ниже не перенесли обсуждение.
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wig
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