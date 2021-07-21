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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1002100310041005

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:32

Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить
Востаннє редагувалось Hemi в Сер 21 лип, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:32

  wig написав:Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?

До 10000 казусів непроаедення платьожика не спостерігав.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:33

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?

До 10000 казусів непроаедення платьожика не спостерігав.

Тогда я наверно первый, правда сэп был в воскресенье
Востаннє редагувалось Hemi в Сер 21 лип, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:33

  Hemi написав:Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить

І вимагати жирний соррі бонус.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:59

  wig написав:Суммы хоть какого порядка? До 10000 нормально выпускают?

У мну было 14к
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:36

Корр.счет у банки пустой? :shock:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:10

  Hemi написав:Пошел третий день невозврата денег с воскресного СЭП. Саппорт:
"На данный момент вопрос находится в работе, промежуточного или окончательного ответа по срокам возврата нет. Приносим извинения со стороны банка за предоставленные неудобства."
Пора в Нбу жаловаться или ещё подождать? Хотя чего ждать не знаю, наверно пора их п**дить

Аллилуйя братья и сёстры. После трех дней нервотрепки и кляузы на минфине они разродились уже ближе к ночи.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:17

  Hemi написав:Аллилуйя братья и сёстры. После трех дней нервотрепки и кляузы на минфине они разродились уже ближе к ночи.

Ну, это по закону. Зачислять обязаны день в день, а на отправку у банка есть три рабочих дня. Другое дело, что звоночек очень тревожный. Как бы в веткой ниже не перенесли обсуждение.
wig
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