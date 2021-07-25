Проблема с воскресными СЭП. В остальные дни СЭП работает как часы, с этим не спорю. Тут вопросы по воскресеньям, и это уже болячка, т.к. я не первый с этой проблемой. И да, нал скоро наше всё
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:33
Проблема с воскресными СЭП. В остальные дни СЭП работает как часы, с этим не спорю. Тут вопросы по воскресеньям, и это уже болячка, т.к. я не первый с этой проблемой. И да, нал скоро наше всё
Додано: Пон 26 лип, 2021 13:36
сьогодні при онлайн-обміні зіткнувся з обмеженням - 150Кгрн в день. Майте на увазі.
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:02
Так это ограничение НБУ. Вот пример другого банка
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