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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1003100410051006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 07:33

  sens написав:СЕП отправлял до 9 утра, все дни деньги заходили не более чем через час. В свете событий и ввода комиссий переведу *% по вкладу на карту где снятие без комиссии

Проблема с воскресными СЭП. В остальные дни СЭП работает как часы, с этим не спорю. Тут вопросы по воскресеньям, и это уже болячка, т.к. я не первый с этой проблемой. И да, нал скоро наше всё
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:36

сьогодні при онлайн-обміні зіткнувся з обмеженням - 150Кгрн в день. Майте на увазі.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:02

  stas_rst написав:сьогодні при онлайн-обміні зіткнувся з обмеженням - 150Кгрн в день. Майте на увазі.

Так это ограничение НБУ. Вот пример другого банка
https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... -valyutoyu
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:10

ще уочнення - при валютообміні нео і айкона рахують ліміти окремо. Не сумуються.
На зняття готівки юсд в касі максимальний добовий ліміт 250Кгрн в еквіваленті.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 26 лип, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:06

  stas_rst написав:ще уочнення - при валютообміні нео і т2ю рахують ліміти окремо.

Тобто Тігіпич не дзвонить Соседкам при кожній операції???
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:59

klug вибачте, переплутав :( айкон і нео мав на увазі ... буває, спека
виправив :)
stas_rst
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