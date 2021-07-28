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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 07:33
sens написав:
СЕП отправлял до 9 утра, все дни деньги заходили не более чем через час. В свете событий и ввода комиссий переведу *% по вкладу на карту где снятие без комиссии
Проблема с воскресными СЭП. В остальные дни СЭП работает как часы, с этим не спорю. Тут вопросы по воскресеньям, и это уже болячка, т.к. я не первый с этой проблемой. И да, нал скоро наше всё
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Hemi
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:36
сьогодні при онлайн-обміні зіткнувся з обмеженням - 150Кгрн в день. Майте на увазі.
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stas_rst
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Додано: Пон 26 лип, 2021 14:02
stas_rst написав:
сьогодні при онлайн-обміні зіткнувся з обмеженням - 150Кгрн в день. Майте на увазі.
Так это ограничение НБУ. Вот пример другого банкаhttps://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... -valyutoyu
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Додано: Пон 26 лип, 2021 17:10
ще уочнення - при валютообміні нео і айкона рахують ліміти окремо. Не сумуються.
На зняття готівки юсд в касі максимальний добовий ліміт 250Кгрн в еквіваленті.
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 26 лип, 2021 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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stas_rst
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:06
stas_rst написав:
ще уочнення - при валютообміні нео і т2ю рахують ліміти окремо.
Тобто Тігіпич не дзвонить Соседкам при кожній операції???
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klug
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:59
klug
вибачте, переплутав
айкон і нео мав на увазі ... буває, спека
виправив
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stas_rst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 01:27
так шо там с бесплатными СЕПами и с тропинкой? не передумали?
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uaprofi
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:17
uaprofi написав:
так шо там с бесплатными СЕПами и с тропинкой? не передумали?
Деньги сильно нужны! (с)...
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tmp01
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:20
uaprofi написав:
так шо там с бесплатными СЕПами и с тропинкой? не передумали?
Ці 2 способи не повязані...на стежку ніхто не зазіхає.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:27
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
так шо там с бесплатными СЕПами и с тропинкой? не передумали?
Ці 2 способи не повязані...на стежку ніхто не зазіхає.
Нет тарифов под руками, но вроде теперь будет пункт
"Безналичное пополнение счета" - 0.5%
И тропинка под него попадает. Или я ошибаюсь?
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tmp01
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