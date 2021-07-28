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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1004100510061007

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:11

Re: Конкорд

  tmp01 написав:Нет тарифов под руками, но вроде теперь будет пункт
"Безналичное пополнение счета" - 0.5%

И тропинка под него попадает. Или я ошибаюсь?

Є рахунки в яких коміс 0,5% а є і без коміса...за попопнення з двору.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  tmp01 написав:Нет тарифов под руками, но вроде теперь будет пункт
"Безналичное пополнение счета" - 0.5%

И тропинка под него попадает. Или я ошибаюсь?

Є рахунки в яких коміс 0,5% а є і без коміса...за попопнення з двору.

Нее, ну пополнил, а шо дальше делать то?
Как вывести без комисс? Налом, в 2х отд-ях у Киёве? :mrgreen:
У меня принцип: если завел по б/н, то и вывел по б/н... а если не могу вывести, то и не завожу -- хай лапу сосёТ, Дракоша :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:02

Сорри-бонус от Коня за неотправленный СЭП в 14к 2 недели наз

Собственно сабж
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:06

а ламинат отакой серенький или, все таки, чуток рыже-коричневый?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:12

  Amethyst написав:а ламинат отакой серенький или, все таки, чуток рыже-коричневый?

Ламинат в сорри бонус не Фходил :). И он таки - серенький - коричневатость то свет делает - он вааще как-то вот такой как на фото в эпике
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 20:21

Flamingo,
Так конь и ламинат положил?)
guntherhouse777
 
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Конкорд (10065)
28.07.2021 21:12
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