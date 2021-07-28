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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:11
tmp01 написав:
Нет тарифов под руками, но вроде теперь будет пункт
"Безналичное пополнение счета" - 0.5%
И тропинка под него попадает. Или я ошибаюсь?
Є рахунки в яких коміс 0,5% а є і без коміса...за попопнення з двору.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:53
Квесторе_поверніться написав: tmp01 написав:
Нет тарифов под руками, но вроде теперь будет пункт
"Безналичное пополнение счета" - 0.5%
И тропинка под него попадает. Или я ошибаюсь?
Є рахунки в яких коміс 0,5% а є і без коміса...за попопнення з двору.
Нее, ну пополнил, а шо дальше делать то?
Как вывести без комисс? Налом, в 2х отд-ях у Киёве?
У меня принцип: если завел по б/н, то и вывел по б/н... а если не могу вывести, то и не завожу -- хай лапу сосёТ, Дракоша
Amethyst
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:02
Собственно сабж
Flamingo
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:06
а ламинат отакой серенький или, все таки, чуток рыже-коричневый?
Amethyst
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:12
Amethyst написав:
а ламинат отакой серенький или, все таки, чуток рыже-коричневый?
Ламинат в сорри бонус не Фходил
. И он таки - серенький - коричневатость то свет делает - он вааще как-то вот такой как на фото в эпике
Flamingo
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:21
Flamingo,
Так конь и ламинат положил?)
guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лип, 2021 20:27
guntherhouse777 написав:
Flamingo,
Так конь и ламинат положил?)
Я на этот вопрос уже ответил выше ))
Flamingo написав:
Ламинат в сорри бонус не Фходил
.
Flamingo
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:06
guntherhouse777 написав:
Flamingo,
Так конь и ламинат положил?)
Лише на нього.
klug
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