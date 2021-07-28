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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:04
wig написав:
Сегодня проверял, СЭП еще проходит. Без комиссии.
Так до 16 сепня без коміса. Ні?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:16
Квесторе_поверніться
, ну даа
Жаалко будет такой ИБ морозить
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Amethyst
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