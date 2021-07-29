Так до 16 сепня без коміса. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:04
Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:29
У них словно биполярочка, то они не хотят с физиками иметь дела и вводят комиссии на пополнение счёта, то присылают уведомление про акцию, где можно выиграть айфон за приведенного друга. Что происходит?
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