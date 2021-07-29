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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1005100610071008

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:04

  wig написав:Сегодня проверял, СЭП еще проходит. Без комиссии.

Так до 16 сепня без коміса. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37795
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:16

Квесторе_поверніться, ну даа
Жаалко будет такой ИБ морозить :P
Amethyst
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Повідомлень: 567
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:29

ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38026
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:29

У них словно биполярочка, то они не хотят с физиками иметь дела и вводят комиссии на пополнение счёта, то присылают уведомление про акцию, где можно выиграть айфон за приведенного друга. Что происходит?
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:35

  IMPRINTER написав:ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье

які варіанти хоча б під 5% на "вільних" з безкомісним входом/виходом порадите?
окрім Моно, Форварда пенс/кокодебіт.
stas_rst
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Повідомлень: 1635
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:06

  stas_rst написав:
  IMPRINTER написав:ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье

які варіанти хоча б під 5% на "вільних" з безкомісним входом/виходом порадите?
окрім Моно, Форварда пенс/кокодебіт.

Смотрите в сторону Бобра и Вали 8)
А мож Шапито еще приспособите?
Amethyst
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Повідомлень: 567
З нами з: 05.05.21
Подякував: 39 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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  #<1 ... 1005100610071008
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