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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:04
wig написав:
Сегодня проверял, СЭП еще проходит. Без комиссии.
Так до 16 сепня без коміса. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:16
Квесторе_поверніться
, ну даа
Жаалко будет такой ИБ морозить
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Amethyst
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Додано: Чет 29 лип, 2021 23:29
ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 00:29
У них словно биполярочка, то они не хотят с физиками иметь дела и вводят комиссии на пополнение счёта, то присылают уведомление про акцию, где можно выиграть айфон за приведенного друга. Что происходит?
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Adast
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:35
IMPRINTER написав:
ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье
які варіанти хоча б під 5% на "вільних" з безкомісним входом/виходом порадите?
окрім Моно, Форварда пенс/кокодебіт.
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stas_rst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:06
stas_rst написав: IMPRINTER написав:
ну что - конь насрал прощальные %%% ...
выводим их, и давайдасвиданье
які варіанти хоча б під 5% на "вільних" з безкомісним входом/виходом порадите?
окрім Моно, Форварда пенс/кокодебіт.
Смотрите в сторону Бобра и Вали
А мож Шапито еще приспособите?
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:16
Amethyst вот іс шапіто і бобер ?
ДЯкую!
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stas_rst
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:44
stas_rst написав:Amethyst
вот іс шапіто і бобер ?
ДЯкую!
Судя по всему, абанк и бвр
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alter
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