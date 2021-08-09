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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:59
Re: Конкорд
Конь совместно с приватом кинули на 2% комсы.
Переводил как обычно через приват24, мои платежи. В поддержке коня говорят, что прошло как пополнение через терминал, квитанцию с приват24 не принимают как доказательство что был перевод с карты в приват24
Минус 160 грн
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:14
С самого начала было понятно, что так и будет.
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:17
Re: Конкорд
в тот же день было еще одно пополнение от другого человека - без проблем
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25
Re: Конкорд
Hack-Stock, пополнение через Приват24 (раздел "Платежи") и ТСО -- одна и та же "тропа". Конкорд не увидит разницу ибо Приват её не покажет.
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25
Re: Конкорд
я так полагаю, что приват по двум разным каналам шлёт и если попадаешь на правильный, то всё ок, а если нет то конь видит как через терминал и жарит комсу
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:26
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:27
Re: Конкорд
Как раз, здесь были варианты. Все-таки, тропинка и нальное пополнение через терминал, это разные вещи.
Можно понять логику банки закрыть выход с 16.08. Это понятно. Не понятно, зачем еще закрывать и вход. Тропинка существует не один год, и если бы это было кому-то не выгодно, уже давно бы закрыли. Вывод напрашивается один - в новой бизнес-модели банка физиков нет. Это гемор.
Не удивлюсь, если они сдадут лицензию, станут финкомпанией со штатом 10 человек, и будут зарабатывать на новом процессинге - транспортировать серые деньги между казино, буками и прочим. Имхо
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