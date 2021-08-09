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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1007100810091010

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 13:52

эт же кто-то не поленился нарезать :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:59

Re: Конкорд

Конь совместно с приватом кинули на 2% комсы.
Переводил как обычно через приват24, мои платежи. В поддержке коня говорят, что прошло как пополнение через терминал, квитанцию с приват24 не принимают как доказательство что был перевод с карты в приват24

Минус 160 грн
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:14

  Hack-Stock написав:Конь совместно с приватом кинули на 2% комсы.
Переводил как обычно через приват24, мои платежи. В поддержке коня говорят, что прошло как пополнение через терминал, квитанцию с приват24 не принимают как доказательство что был перевод с карты в приват24

Минус 160 грн


С самого начала было понятно, что так и будет.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:17

Re: Конкорд

в тот же день было еще одно пополнение от другого человека - без проблем
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:21

Перекидывал сегодня из Привата в Конкорд - всьо чотко
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25

Re: Конкорд

Hack-Stock, пополнение через Приват24 (раздел "Платежи") и ТСО -- одна и та же "тропа". Конкорд не увидит разницу ибо Приват её не покажет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25

Re: Конкорд

я так полагаю, что приват по двум разным каналам шлёт и если попадаешь на правильный, то всё ок, а если нет то конь видит как через терминал и жарит комсу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:26

  MASolomko написав:Hack-Stock, пополнение через Приват24 (раздел "Платежи") и ТСО -- одна и та же "тропа". Конкорд не увидит разницу ибо Приват её не покажет.

отправляли по созданному 2 года назад шаблону в моих платежах
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:27

Re: Конкорд

  wig написав:С самого начала было понятно, что так и будет.
Как раз, здесь были варианты. Все-таки, тропинка и нальное пополнение через терминал, это разные вещи.
Можно понять логику банки закрыть выход с 16.08. Это понятно. Не понятно, зачем еще закрывать и вход. Тропинка существует не один год, и если бы это было кому-то не выгодно, уже давно бы закрыли. Вывод напрашивается один - в новой бизнес-модели банка физиков нет. Это гемор.
Не удивлюсь, если они сдадут лицензию, станут финкомпанией со штатом 10 человек, и будут зарабатывать на новом процессинге - транспортировать серые деньги между казино, буками и прочим. Имхо
la9
 
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