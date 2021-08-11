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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1008100910101011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:55

  la9 написав:
  wig написав:С самого начала было понятно, что так и будет.
Как раз, здесь были варианты. Все-таки, тропинка и нальное пополнение через терминал, это разные вещи.

Через терминал раньше и картой можно было. Хорошая тропинка (была), не зря банк раньше был известен, как "лудший".
wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:01

  MASolomko написав:Hack-Stock, пополнение через Приват24 (раздел "Платежи") и ТСО -- одна и та же "тропа". Конкорд не увидит разницу ибо Приват её не покажет.


естественно - это один и тотже канал пополнения.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:52

Re: Конкорд

, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:01

  Hack-Stock написав:, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.


а без комиссии, остались терминалы?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30

  Hack-Stock написав:с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.

Вот так, двумя лёгкими движениями (09.08 и 16.08) банка отправляется на помойку истории.
#коньдавайдосвиданья
Жаль, неплохая была банка
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41

  uaprofi написав:
  Hack-Stock написав:, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.


а без комиссии, остались терминалы?


на ван карт и доходную вроде без комисии - на вирт 2% (это четко указан ов тарифах) ... по крайней мере в тарифах так указано ... у меня на доходную без комисс зашло, ван карт не проверял ... но то что с 16.08 будет 0,5% за сэп - это уже не имеет никакого значения .. даже если вошел бесплатно - выход платный.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47

  IMPRINTER написав:но то что с 16.08 будет 0,5% за сэп - это уже не имеет никакого значения .. даже если вошел бесплатно - выход платный.

Да, с банками, из которых нельзя безнально выйти без комиса - нам не по дороге.
А соседка пусть и дальше витает в своих финтеховых облаках
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:48

mustbe

Остаточне прощавай !
IMPRINTER
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  #<1 ... 1008100910101011
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Конкорд (10108)
11.08.2021 21:48
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