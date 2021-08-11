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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:55
la9 написав: wig написав:
С самого начала было понятно, что так и будет.
Как раз, здесь были варианты. Все-таки, тропинка и нальное пополнение через терминал, это разные вещи.
Через терминал раньше и картой можно было. Хорошая тропинка (была), не зря банк раньше был известен, как "лудший".
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Додано: Вів 10 сер, 2021 13:01
MASolomko написав:Hack-Stock
, пополнение через Приват24 (раздел "Платежи") и ТСО -- одна и та же "тропа". Конкорд не увидит разницу ибо Приват её не покажет.
естественно - это один и тотже канал пополнения.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:52
, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 19:01
Hack-Stock написав:
, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.
а без комиссии, остались терминалы?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30
Hack-Stock написав:
с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.
Вот так, двумя лёгкими движениями (09.08 и 16.08) банка отправляется на помойку истории.
#коньдавайдосвиданья
Жаль, неплохая была банка
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:41
uaprofi написав: Hack-Stock написав:
, поступил ответ по вашему вопросу который касается комиссии при зачисление средств. В полученной информации указано, что с 09.08.2021 комиссия при зачисление средств с «EasyPay», ФК «Система», АТ «АКБ «Приватбанк»/Приват24 составляет 2% от суммы средств.
а без комиссии, остались терминалы?
на ван карт и доходную вроде без комисии - на вирт 2% (это четко указан ов тарифах) ... по крайней мере в тарифах так указано ... у меня на доходную без комисс зашло, ван карт не проверял ... но то что с 16.08 будет 0,5% за сэп - это уже не имеет никакого значения .. даже если вошел бесплатно - выход платный.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:47
IMPRINTER написав:
но то что с 16.08 будет 0,5% за сэп - это уже не имеет никакого значения .. даже если вошел бесплатно - выход платный.
Да, с банками, из которых нельзя безнально выйти без комиса - нам не по дороге.
А соседка пусть и дальше витает в своих финтеховых облаках
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:48
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Остаточне прощавай !
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