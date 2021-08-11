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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1009101010111012

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57

Re: Конкорд

  v57 написав:где все это читаете?

https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:58

  IMPRINTER написав:Остаточне прощавай !

Ну, как "прощавай".
От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
А в остальном - адьос
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:14

Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:36

  guntherhouse777 написав:Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)

Да, зелёная скоро сдохнет.
Но печалька в том, что с красной - не посэпишь.
Лишние телодвижения, выжирание лимитов на п2п...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:18

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)

Да, зелёная скоро сдохнет.
Но печалька в том, что с красной - не посэпишь.
Лишние телодвижения, выжирание лимитов на п2п...

Так особо и выбора то нет..
Ну, оранжевая с ограничениями..
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:25

  guntherhouse777 написав:Ну, оранжевая с ограничениями..

Дык оранжевая - вроде тоже сдохла.
А если и нет - то её ограничения сводят её ценность к нулю
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 23:03

так шо выходит - осталось только лупумба (но только как транзитник) и мадьяры(с лимитом 15К в день)?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 23:09

Re: Конкорд

  uaprofi написав:мадьяры

Что за банк?
postal-crazy
 
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  #<1 ... 1009101010111012
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