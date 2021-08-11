|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57
Re: Конкорд
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:58
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:36
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:18
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:25
Додано: Сер 11 сер, 2021 23:03
так шо выходит - осталось только лупумба (но только как транзитник) и мадьяры(с лимитом 15К в день)?
Додано: Сер 11 сер, 2021 23:09
Re: Конкорд
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|