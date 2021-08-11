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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57
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Amethyst
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Додано: Сер 11 сер, 2021 20:58
IMPRINTER написав:
Остаточне прощавай !
Ну, как "прощавай".
От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
А в остальном - адьос
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mustbe
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:14
Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 11 сер, 2021 21:36
guntherhouse777 написав:
Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)
Да, зелёная скоро сдохнет.
Но печалька в том, что с красной - не посэпишь.
Лишние телодвижения, выжирание лимитов на п2п...
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mustbe
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:18
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
Цвет настроения-красный)
Будем шагать по красной дорожке)
Да, зелёная скоро сдохнет.
Но печалька в том, что с красной - не посэпишь.
Лишние телодвижения, выжирание лимитов на п2п...
Так особо и выбора то нет..
Ну, оранжевая с ограничениями..
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guntherhouse777
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Додано: Сер 11 сер, 2021 22:25
guntherhouse777 написав:
Ну, оранжевая с ограничениями..
Дык оранжевая - вроде тоже сдохла.
А если и нет - то её ограничения сводят её ценность к нулю
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mustbe
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Додано: Сер 11 сер, 2021 23:03
так шо выходит - осталось только лупумба (но только как транзитник) и мадьяры(с лимитом 15К в день)?
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uaprofi
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Додано: Сер 11 сер, 2021 23:09
uaprofi написав:
мадьяры
Что за банк?
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postal-crazy
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Додано: Чет 12 сер, 2021 02:01
postal-crazy написав: uaprofi написав:
мадьяры
Что за банк?
Банк одноразових паролів.
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klug
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:03
имхо сие не к добру, как бы пловец не утонул.
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vitaliian
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