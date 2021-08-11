|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:33
mustbe написав:
От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
Это по какой карте?
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3231
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 сер, 2021 17:16
omb One Card
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор