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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:33
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:07
lloydbanksua так там 1%...это ж 100к прокрутить надо... Или я что-то недочитал?
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:53
omb все верно, 100к нужно потратить, чтобы получить 1000 грн.грязными.
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28
lloydbanksua Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)
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