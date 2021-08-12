RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:33

  mustbe написав:От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
Это по какой карте?
omb
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 08.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:16

omb One Card
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:07

lloydbanksua так там 1%...это ж 100к прокрутить надо... Или я что-то недочитал?
omb
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 08.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:53

omb все верно, 100к нужно потратить, чтобы получить 1000 грн.грязными.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28

lloydbanksua Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)
omb
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 08.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1010101110121013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, omb, PPO, Вкладник-21 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19207)
12.08.2021 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.