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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:33
mustbe написав:
От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
Это по какой карте?
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omb
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Додано: Чет 12 сер, 2021 17:16
omb One Card
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lloydbanksua
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:07
lloydbanksua так там 1%...это ж 100к прокрутить надо... Или я что-то недочитал?
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omb
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Додано: Чет 12 сер, 2021 19:53
omb все верно, 100к нужно потратить, чтобы получить 1000 грн.грязными.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28
lloydbanksua Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)
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omb
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:00
omb у меня нет таких оборотов в месяц) Для кешбека юзаю другие карты.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 12 сер, 2021 22:48
omb написав:lloydbanksua
Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)
Немає нічого неможливого, коли ти старший касир АТБ.
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klug
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