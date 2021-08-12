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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1010101110121013

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:33

  mustbe написав:От зарплаты 1к грязными - никто отказываться не собирается )
Это по какой карте?
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:16

omb One Card
lloydbanksua
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Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:07

lloydbanksua так там 1%...это ж 100к прокрутить надо... Или я что-то недочитал?
omb
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 08.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 244 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:53

omb все верно, 100к нужно потратить, чтобы получить 1000 грн.грязными.
lloydbanksua
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:28

lloydbanksua Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)
omb
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:00

omb у меня нет таких оборотов в месяц) Для кешбека юзаю другие карты.
lloydbanksua
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Повідомлень: 793
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:48

  omb написав:lloydbanksua Ничего себе навыки у вас...там же еще и куча мсс в исключениях..круто)

Немає нічого неможливого, коли ти старший касир АТБ.
klug
 
Повідомлень: 5998
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 06:42

Сомневаюсь, что mustbe старший кассир АТБ)
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:45

  Striker написав:Сомневаюсь, что mustbe старший кассир АТБ)

Как мин глава кассового узла)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4771
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  #<1 ... 1010101110121013
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