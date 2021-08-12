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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:19
А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
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Adast
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51
Adast написав:
А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
ну это еще нужно поискать карту, по которой и вход и выход будет платный
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la9
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