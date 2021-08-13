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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:19
А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51
Додано: Суб 14 сер, 2021 14:50
плата за сэп это комиссия за услугу, а не комиссия карты ... плата за услугу осуществляется в момент пользования этой услугой ... когда вы создаете платеж - у вас черным по белому написана комиссия, вы ставите галочку что согласны и подтверждаете платеж паролем - и если указано 0 - то она ноль и измениться не может.
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