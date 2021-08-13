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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:19

А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51

  Adast написав:А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
ну это еще нужно поискать карту, по которой и вход и выход будет платный :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 2060
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:50

  uaprofi написав:а если сегодня / завтра / послезавтра СЭП с конкорда слать - это выходит оно может попасть уже на 0,5% если они не отправят до понедельника?


плата за сэп это комиссия за услугу, а не комиссия карты ... плата за услугу осуществляется в момент пользования этой услугой ... когда вы создаете платеж - у вас черным по белому написана комиссия, вы ставите галочку что согласны и подтверждаете платеж паролем - и если указано 0 - то она ноль и измениться не может.
IMPRINTER
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  #<1 ... 1011101210131014
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