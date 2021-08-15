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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1011101210131014

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:19

А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51

  Adast написав:А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
ну это еще нужно поискать карту, по которой и вход и выход будет платный :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 14:50

  uaprofi написав:а если сегодня / завтра / послезавтра СЭП с конкорда слать - это выходит оно может попасть уже на 0,5% если они не отправят до понедельника?


плата за сэп это комиссия за услугу, а не комиссия карты ... плата за услугу осуществляется в момент пользования этой услугой ... когда вы создаете платеж - у вас черным по белому написана комиссия, вы ставите галочку что согласны и подтверждаете платеж паролем - и если указано 0 - то она ноль и измениться не может.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 07:50

Re: Конкорд

Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:32

  Hack-Stock написав:Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы


приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.

Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:21

  IMPRINTER написав:
  Hack-Stock написав:Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы


приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.

Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.


может быть, но здесь отписывались те кто переводил 10-го августа и с них не взяли, мой перевод был 9-го
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 06:28

  Hack-Stock написав:
  IMPRINTER написав:
  Hack-Stock написав:Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы


приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.

Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.


может быть, но здесь отписывались те кто переводил 10-го августа и с них не взяли, мой перевод был 9-го


10 августа переводил тестовых 100 гривен - без коммиса...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:47

jay2004

так смотря куда ... 2% тока на виртуалку комисс ... на ванкарт и на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах, а по виртуалке черным по белому с желкым хайлайтом четко 2%.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:49

  IMPRINTER написав:jay2004

так смотря куда ... 2% тока на виртуалку .. на ванкарт и на доходную нет комиссс за вход с примата в тарифах.


Аха, верно. У меня физический пластик.
jay2004
 
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