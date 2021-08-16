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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:19
А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
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Adast
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:51
Adast написав:
А бесплатное снятие в банкоматах по дебетке они пока оставили, как я погляжу.
ну это еще нужно поискать карту, по которой и вход и выход будет платный
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la9
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Додано: Суб 14 сер, 2021 14:50
uaprofi написав:
а если сегодня / завтра / послезавтра СЭП с конкорда слать - это выходит оно может попасть уже на 0,5% если они не отправят до понедельника?
плата за сэп это комиссия за услугу, а не комиссия карты ... плата за услугу осуществляется в момент пользования этой услугой ... когда вы создаете платеж - у вас черным по белому написана комиссия, вы ставите галочку что согласны и подтверждаете платеж паролем - и если указано 0 - то она ноль и измениться не может.
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IMPRINTER
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Додано: Нед 15 сер, 2021 07:50
Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы
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Hack-Stock
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Додано: Нед 15 сер, 2021 17:32
Hack-Stock написав:
Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы
приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.
Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:21
IMPRINTER написав: Hack-Stock написав:
Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы
приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.
Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.
может быть, но здесь отписывались те кто переводил 10-го августа и с них не взяли, мой перевод был 9-го
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Hack-Stock
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Додано: Пон 16 сер, 2021 06:28
Hack-Stock написав: IMPRINTER написав: Hack-Stock написав:
Конкорд вернул мне комсу за пополнение через приват24 (160 грн) на счет кешбека, с учётом налога при выводе, после того как написал, что закрою все счета у них, до того футболили, типа вы сами виноваты, мы изначально писали, что комса и через приват24, хотя я им скрины кидал, что в первой редакции были только терминалы
приват24 - это тоже терминал, терминал - это не только уличная тумба.
терминал - это не объект, а СПОСОБ пополнения - как платеж передается от плательшика к получателю. Ваш платеж из привата в конкорд передается абсолютно аналогичным каналом как и в уличной тумбе.
Вам ее вернули исключительно по доброй воли, но взяли ее с вас абсолютно законно.
может быть, но здесь отписывались те кто переводил 10-го августа и с них не взяли, мой перевод был 9-го
10 августа переводил тестовых 100 гривен - без коммиса...
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jay2004
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:47
jay2004
так смотря куда ... 2% тока на виртуалку комисс ... на ванкарт и на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах, а по виртуалке черным по белому с желкым хайлайтом четко 2%.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:49
IMPRINTER написав:jay2004
так смотря куда ... 2% тока на виртуалку .. на ванкарт и на доходную нет комиссс за вход с примата в тарифах.
Аха, верно. У меня физический пластик.
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jay2004
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:19
Аллилуйя, в необанк наконец прикрутили получение квитанций. А то надоело дергать поддержку из-за этой ерунды
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Hemi
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