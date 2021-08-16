RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1012101310141015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:43

Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение :?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15124
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8202 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:47

Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика

Рефки надо было запускать тогда, когда банка представляла хоть какой-то интерес
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 27.12.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:48

Re: Конкорд

Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:52

  wolt450 написав:Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні

Разумеется.
В строгом соответствии с тарифами. И что ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 27.12.17
Подякував: 115 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:05

Re: Конкорд

А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?
Andrew75
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 30.09.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:23

  Andrew75 написав:А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?

айкон чемно показує коміс на етапі підтвердження
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1012101310141015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.