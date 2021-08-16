Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:43
Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:47
Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика
Рефки надо было запускать тогда, когда банка представляла хоть какой-то интерес
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:48
Re: Конкорд
Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:52
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:05
Re: Конкорд
А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:23
Додано: Вів 17 сер, 2021 00:23
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