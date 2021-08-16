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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:43
Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:47
Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика
Рефки надо было запускать тогда, когда банка представляла хоть какой-то интерес
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mustbe
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:48
Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
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wolt450
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:52
wolt450 написав:
Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
Разумеется.
В строгом соответствии с тарифами. И что ?
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mustbe
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:05
А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?
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Andrew75
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:23
Andrew75 написав:
А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?
айкон чемно показує коміс на етапі підтвердження
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wolt450
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Додано: Вів 17 сер, 2021 00:23
mustbe написав:
Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика
Рефки надо было запускать тогда, когда банка представляла хоть какой-то интерес
ага - за такую рефку от друга потом по морде получить можно.
руб вход, два выход.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 04:55
mustbe написав: wolt450 написав:
Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
Разумеется.
В строгом соответствии с тарифами. И что ?
Тратить с Вани в ритейле, получая 1к КБ
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guntherhouse777
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Додано: Вів 17 сер, 2021 05:06
IMPRINTER написав:
на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.
guntherhouse777 написав:
Тратить с Вани в ритейле, получая 1к КБ
Грязными. Лучше уже izibank оформить (есть бесплатное пополнение в некоторых терминалах и кешбек 1 % чистыми + нет минимальной суммы на вывод).
mustbe написав:
Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика
Без понятия чем они думают. Уже б могли ввести бесплатный вывод из системы/приложения neobank. Ещё б кое-как можно было использовать.
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MASolomko
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