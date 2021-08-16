Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:43
Появилась рефералка в приложении необанк. Дают по 99грн обоим.
По-моему в данном случае наоборот должны "мысленно увеличивать" сумму, и давать 100грн.
Это ж не торговля, где цену "мысленно уменьшают" этими .99
Так они "уменьшили" вознаграждение
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:47
Угробили банку грабительскими тарифами, после чего ввели рефки.
Л - Логика
Рефки надо было запускать тогда, когда банка представляла хоть какой-то интерес
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:48
Re: Конкорд
Сеп на ванкарту зайшов без коміса сьогодні
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:52
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:05
Re: Конкорд
А кто-то проверил, исходящий СЭП с Айкон25 идёт с комиссией сейчас или без?
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:23
Додано: Вів 17 сер, 2021 00:23
Додано: Вів 17 сер, 2021 04:55
Додано: Вів 17 сер, 2021 05:06
Re: Конкорд
Пересмотри тарифы — 0,5 %.
Грязными. Лучше уже izibank оформить (есть бесплатное пополнение в некоторых терминалах и кешбек 1 % чистыми + нет минимальной суммы на вывод).
Без понятия чем они думают. Уже б могли ввести бесплатный вывод из системы/приложения neobank. Ещё б кое-как можно было использовать.
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:14
А я с Вани полностью перешёл на Дебетку.
С неё хоть нал снять можно без комиса. А с Вани - вообще никак не выйдешь.
Ахтунг.
По непроверенным данным - с 01.09 все старые карты будут отключены от бонусной программы.
Ждём подтверждения или опровержения
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