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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1013101410151016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.6 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
20
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:22

Re: Конкорд

  mustbe написав:все старые карты

А это какие? Дебетка и Доходная?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:01

  Amethyst написав:
  mustbe написав:все старые карты

А это какие? Дебетка и Доходная?

Все исконно конкордовские.
КБ будет только по нео-картам. Но пока это нигде не отображено
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06

Ааа, та я вааще думаю щита позакрывать
Кредитку вот жалко и Нео у них касивый, но уже туфта
Amethyst
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Повідомлень: 704
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:10

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.

на Доходную пришили - файл с Тарифами правленный (т.е. подменили)

на ван-карт в тарифах нет о платном пополнении откуда то ни было (тока если валютная)

https://concord.ua/uploads/redactor/60ebecf64b75b.pdf

но при платном выходе это не важно
IMPRINTER
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