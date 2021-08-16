А это какие? Дебетка и Доходная?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:22
Re: Конкорд
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:01
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06
Ааа, та я вааще думаю щита позакрывать
Кредитку вот жалко и Нео у них касивый, но уже туфта
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:10
Пересмотри тарифы — 0,5 %.
на Доходную пришили - файл с Тарифами правленный (т.е. подменили)
на ван-карт в тарифах нет о платном пополнении откуда то ни было (тока если валютная)
но при платном выходе это не важно
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