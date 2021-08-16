Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:22
mustbe написав:
все старые карты
А это какие? Дебетка и Доходная?
Amethyst
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:01
Amethyst написав: mustbe написав:
все старые карты
А это какие? Дебетка и Доходная?
Все исконно конкордовские.
КБ будет только по нео-картам. Но пока это нигде не отображено
mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06
Ааа, та я вааще думаю щита позакрывать
Кредитку вот жалко и Нео у них касивый, но уже туфта
Amethyst
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:10
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.
на Доходную пришили таки ...
на ван-карт в тарифах нет о платном пополнении откуда то ни было (тока если валютная)
https://concord.ua/uploads/redactor/60ebecf64b75b.pdf
но при платном выходе это не важно
IMPRINTER
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:55
Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии? 0,5 % за выход? И если тянуть p2p сторонними ресурсами с карты?
emeta
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Додано: Вів 17 сер, 2021 09:58
emeta написав:
Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии?
безналом никак - соседки поддерживвают теневой сектор и переводят в нал.
открываете карту в тарифе "Дебетная", на нее переводите с Виртуаллки и в кассе снимаете.
IMPRINTER
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:13
IMPRINTER написав: emeta написав:
Так как выходить с виртуалки теперь можно?
Какие драконовские комиссии?
безналом никак - соседки поддерживвают теневой сектор и переводят в нал.
открываете карту в тарифе "Дебетная", на нее переводите с Виртуаллки и в кассе снимаете.
Перевод с виртуалки на дебетную вроде без комиссии
и снятие средств с дебетной в кассах банка и с любых банкоматах вроде без комиссии (если верить тарифам на сайте банка)
Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?
emeta
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:16
emeta написав:
Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?
Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно
mustbe
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:19
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
на доходную нет комисс за вход с примата в тарифах
Пересмотри тарифы — 0,5 %.
зелена стежка фсьо? там теж 0,5% ?
залишилось тоді зняти налом з Дохідної і забути ...
я раніше писав ось це,
коментарів не було
. Чи все правильно?
уточнення по парі Дохідна - Віртуальна: після 16.08 : - зарахування на віртуальну СоСо з інших банків через СЕП/п2п - без комісії - переміщення коштів в айконі/НЕО між Віртуальною і Дохідною - без комісії - зняття з Дохідної в касі банку і банкоматах своїх/інших банків - без комісії - онлайн-обмін з Дохідної/Віртуальної на валютні ІнДжой, з подальшим зняттям в касі - без комісії Прошу спростувати або вказати на помилки.
stas_rst
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Додано: Вів 17 сер, 2021 10:23
mustbe написав: emeta написав:
Так а что за паника тогда, из-за чего сыр-бор?
Просто неудобство, что физически нужно забирать деньги?
Это не просто неудобно.
Это капец как неудобно
Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас!
я уж думал вообще без лазеек оставили выход, все комисами обложили
Ну понятно, придется выносить теперь
emeta
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